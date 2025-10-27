Perché Dubai giocherà alcune partite casalinghe a Sarajevo?

Decisione ufficiale da parte della Dubai Basketball: le prossime partite casalinghe contro Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv non si disputeranno negli Emirati Arabi, ma a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).

La scelta, comunicata dal club, è legata principalmente a motivi di sicurezza, vista la complessità politica e diplomatica legata alle squadre israeliane, ma anche alla volontà di espandere la visibilità e i mercati del progetto sportivo emiratino.

Una scelta simbolica e strategica

Sarajevo non è stata scelta casualmente: è infatti la città natale del direttore generale Dejan Kamenjasevic, figura chiave nella costruzione della Dubai Basketball e nel suo ingresso nel basket europeo.

Il club, che partecipa alle competizioni internazionali sotto l’egida della Basketball Champions League, intende sfruttare l’occasione per rafforzare i legami sportivi tra Medio Oriente ed Europa, consolidando la propria presenza fuori dai confini degli Emirati.

Espansione del progetto Dubai Basketball

Negli ultimi mesi la società ha intensificato i contatti con diverse federazioni e mercati emergenti, puntando a diventare una piattaforma internazionale per il basket professionistico nella regione del Golfo.

La decisione di giocare a Sarajevo si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione del brand Dubai Basketball, con l’obiettivo di attrarre pubblico, sponsor e collaborazioni in nuovi Paesi.

