Perché Elisee Assui ha deciso di non andare anche lui in NCAA?

Elisee Assui, tra i protagonisti indiscussi dell’Italbasket U20 che ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei, ha condiviso con La Prealpina i motivi della sua decisione di rimanere alla Openjobmetis Varese, rifiutando importanti offerte dagli USA. L’ala ha sottolineato come l’esperienza con i senior sia stata cruciale per la sua crescita.

La decisione di Assui di rimanere a Varese non è stata dettata da motivazioni economiche, nonostante le allettanti proposte americane:

“Ne ho parlato col mio agente e le persone che mi stanno vicino, e insieme abbiamo deciso di restare un’altra stagione con un allenatore e una società che hanno fiducia in me. L’aspetto economico non è tutto, la chiave sono le opportunità che ha un giocatore: se non ha occasione di avere spazio in un contesto adeguato, è giusto che cerchi altre situazioni, e ovviamente ha molto senso farlo in un’università americana con uno stipendio molto più alto”.

La presenza di coach Kastritis è stata un fattore determinante nella sua scelta:

“È stata fondamentale: lavorare con un allenatore che dà opportunità di sbagliare e ti aiuta a crescere è stata la chiave per farmi decidere di restare qui almeno un altro anno”.

Il ritorno di Elisee Assui alla Openjobmetis Varese rappresenta una mossa strategica per la sua carriera, puntando sulla continuità e sulla fiducia per consolidare quanto di buono mostrato a livello giovanile e proiettarsi verso un futuro da protagonista nel basket di alto livello.