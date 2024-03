Perché i Dallas Mavericks hanno assunto un cuoco personale per Kyrie Irving

I Dallas Mavericks hanno assunto un cuoco che viaggia con la squadra anche in trasferta. La nuova figura dello staff dei Mavs è dedicata esclusivamente a Kyrie Irving.

L’ex Cavs e Nets sta seguendo il Ramadan perciò non può mangiare né bere dall’alba al tramonto. Chiaro che una alimentazione del genere rischi di nuocere e non poco a un atleta professionista. Per questo motivo Dallas ha ingaggiato un cuoco professionista, incaricato di far sì che Irving possa alimentarsi come si deve anche in tale contesto. Il compito principale dello chef è far sì che la point guard abbia a disposizione gli alimenti giusti non appena il sole tramonta. A complicare ulteriormente il suo lavoro c’è anche il fatto che da diverso tempo Irving segue una dieta vegana.

Il diretto ha descritto così le peculiarità di giocare in questo periodo.

Il Ramadan è un mese molto particolare. Cerco di non pensare troppo alla fame o alla sete ma solamente al percorso che faccio di fianco alla divinità. Mi concentro su questo aspetto e sul mantenimento della disciplina interiore. Non è facile giocare 48 minuti senza aver bevuto o mangiato nulla, non può che essere un miracolo. Questa è la dimostrazione che c’è un Dio Universale che mi protegge e devo ringraziarlo.

A giudicare dal clamoroso buzzer beater con cui ha regalato a Dallas la vittoria contro i Nuggets, Irving non sembra risentire del Ramadan. Da quando ha iniziato il digiuno i Mavericks hanno un record di 5-1, con l’unica sconfitta arrivata contro i Thunder ma senza l’apporto di Luka Doncic.