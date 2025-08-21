Perché i Toronto Raptors hanno esonerato Masai Ujiri?

I Toronto Raptors hanno ufficialmente chiuso un’era: la franchigia canadese ha deciso di separarsi dallo storico presidente Masai Ujiri, l’uomo simbolo del titolo NBA del 2019. Una scelta che ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, ma che, secondo quanto riportato dall’insider Josh Lewenberg, trova spiegazioni precise sia dal punto di vista economico che gestionale.

Perché i Raptors hanno salutato Masai Ujiri

Lewenberg ha spiegato che diversi candidati esterni, intervistati dalla dirigenza dei Raptors, hanno criticato duramente alcune mosse di mercato degli ultimi anni. In particolare, uno di loro ha definito la trade per Brandon Ingram un “disperato Hail Mary”, cioè una mossa dettata più dall’urgenza che da una reale strategia a lungo termine.

Inoltre, la situazione salariale della franchigia non è semplice: Toronto sta spendendo cifre importanti per un roster considerato da molti con margini di crescita limitati.

Secondo Lewenberg, la scelta di non puntare su un dirigente esterno ma di rimanere “in casa” indica due cose:

il licenziamento di Ujiri è legato più a motivazioni economiche che di visione tecnica;

il nuovo gruppo di proprietà guidato da Keith Pelley e dal Rogers Control Board continua a credere nel progetto Raptors, pur con un cambio di leadership.

Bobby Webster, lo stile diverso rispetto a Ujiri

Il successore di Masai Ujiri è Bobby Webster, già da tempo figura centrale nei Raptors. Secondo Lewenberg, pur condividendo alcune idee di fondo, i due hanno uno stile profondamente diverso:

Ujiri era un leader carismatico, una vera e propria “celebrity” della NBA, con una personalità imponente e un’immagine di grande impatto mediatico.

Webster, al contrario, ha un approccio più discreto e accessibile: “È più alla mano, più semplice da relazionarsi, capace di parlare con chiunque, dai giocatori ai tifosi”, spiega Lewenberg.

Questa differenza potrebbe riflettersi soprattutto nella gestione interna della franchigia, più che nel roster immediato. Webster, ancora giovane, riesce a connettersi con i giocatori anche sul piano generazionale, senza però rinunciare al rispetto che si è guadagnato tra i dirigenti NBA.

Quale futuro per i Toronto Raptors?

La domanda che tutti i tifosi si pongono è: cosa cambia per i Raptors senza Masai Ujiri?

Se da un lato la sua uscita segna la fine di un’epoca, dall’altro la promozione di Bobby Webster rappresenta una scelta di continuità, con un volto più sobrio ma comunque rispettato. L’obiettivo resta quello di rilanciare Toronto verso i playoff, gestendo meglio il salary cap e riportando entusiasmo in una fanbase che ha vissuto grandi gioie solo pochi anni fa.

La sfida per Webster sarà chiara: confermare l’eredità vincente di Ujiri, ma con uno stile più vicino ai giocatori e alla comunità Raptors.

