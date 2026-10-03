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Perché LeBron James non usa il numero 6 ai Sixers in allenamento?

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I Philadelphia 76ers hanno aperto le porte del Wells Fargo Center per uno scrimmage interno in cui i tifosi hanno potuto vedere per la prima volta in campo insieme LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown e Tyrese Maxey. Un test che ha permesso di dare spettacolo e iniziare a mettere un po’ di minuti delle gambe, a pochi giorni dall’inizio ufficiale del training camp e a 3 giorni dall’inizio della preseason, il 6 ottobre contro New York.

In molti hanno notato però che in questi primi allenamenti a Philadelphia James stia utilizzando un numero inedito: il numero 9. Se infatti in partita indosserà il classico 23, già avuto a Cleveland e a Los Angeles, in allenamento LeBron è sempre stato abituato a portare un altro numero. Finora era sempre stato il 6, che in Nazionale, a Miami e nella prima parte dell’avventura ai Lakers aveva avuto anche in gare ufficiali. Il 6 è infatti uno dei numeri più cari a James, abbandonato ai Lakers solo quando tutta la NBA decise di ritirarlo in onore di Bill Russell (nonostante avesse lasciato la decisione di conservarlo a quei giocatori che lo avevano in quel momento).

La scelta di passare dal 6 al 9 in allenamento è stata spiegata nelle scorse ore da Jake Fischer: LeBron James avrebbe abbandonato il 6 perché numero ritirato dai Sixers per Julius Erving. In allenamento avrebbe comunque potuto indossarlo, ma ha preferito non farlo come segno di rispetto a Dr. J, il giocatore più rappresentativo della storia della franchigia.

Francesco Manzi
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