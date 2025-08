Dopo aver finalmente conquistato il suo primo titolo di EuroLega con la maglia del Fenerbahce Istanbul, Marko Guduric si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il giocatore serbo vestirà la maglia dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano a partire dalla stagione 2024/25, chiudendo così un ciclo lungo sette anni in Turchia (intervallato da una parentesi NBA ai Memphis Grizzlies). Ma perché Marko Guduric non ha firmato con la Stella Rossa Belgrado?

L’arrivo a Milano dopo il trionfo europeo

Il trasferimento di Marko Guduric rappresenta uno dei colpi più importanti del mercato europeo. Reduce da una stagione da protagonista, culminata con la vittoria del titolo continentale, il serbo porterà a Milano esperienza, leadership e mentalità vincente.

“C’erano stati dei contatti tra febbraio e marzo con i serbi ma non volevo firmare nulla prima della Final Four di EuroLega”, ha raccontato Guduric, spiegando come il suo arrivo a Milano sia maturato solo dopo il termine della stagione. “Dopo la Final Four, la Stella Rossa Belgrado non era più un’opzione”.

Stiamo a vedere se la scelta di Marko Guduric di non firmare con la Stella Rossa Belgrado e di continuare a Milano si rivelerà vincente per entrambe le parti.

Leggi anche: Paura a Porto Rico: Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, attaccata da uno squalo