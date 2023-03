Perché Nikola Jokic è l’unico MVP NBA senza una scarpa firmata?

Per la maggior parte delle stelle NBA, arrivare al campionato sportivo più esclusivo del mondo ed essere inseriti in una squadra è l’obiettivo finale e un sogno che diventa realtà. Un club ancora più esclusivo, tuttavia, è la breve lista di giocatori NBA con le proprie scarpe firmate. Da quando Michael Jordan ha rivoluzionato il ponte tra le sneaker firmate e il basket, è stato un tema comune per i migliori giocatori NBA sfoggiare il proprio modello di scarpe.

È molto più comune per i giocatori avere una PE (player edition) di una sneaker già in produzione da un marchio con cui hanno collaborato. Alcuni PE degni di nota includono Jordan 13 di Ray Allen, Jordan 11 di Chris Paul e la collezione Kobe PE di DeMar Derozan. Tuttavia, c’è un piccolo numero di giocatori che continuano ad avere il proprio modello firmato. In effetti, ogni MVP NBA da Kobe Bryant nel 2008 ha avuto la propria scarpa firmata, a parte uno: il due volte MVP in carica Nikola Jokic.

Tutti hanno avuto delle Player Edition tranne Nikola Jokic

Da quando Kobe ha vinto l’MVP nel 2008, i vincitori sono i seguenti: LeBron James (4x), Derrick Rose, Kevin Durant, Stephen Curry (2x), Russell Westbrook, James Harden, Giannis Antetokounmpo (2x) e Nikola Jokic (2x). Tutti i giocatori, oltre a Nikola Jokic, hanno le proprie sneakers firmate con marchi come Nike, Adidas, Under Amour e Jordan. Anche se ha un contratto di scarpe con Nike e sfoggia il suo PE della Nike Air Zoom G.T. a Jokic deve ancora essere offerta la sua scarpa firmata. Anche se non ne ha chiesto pubblicamente uno, è sicuro che il duo volte MVP di fila e il miglior uomo lungo di tutti i tempi meriti la sua sneaker.

Ci sono una serie di motivi per cui Nike potrebbe essere riluttante a offrire a Nikola Jokic la propria sneaker. Storicamente, Nike non è stata molto entusiasta di realizzare scarpe esclusive per i lunghi dell’NBA. Shaquille O’Neal ha avuto uno dei più importanti accordi di sneaker come centro, ma è stato firmato con Reebok all’inizio della sua carriera. Tim Duncan, Kevin Garnett e Dwight Howard erano tutti firmati con Adidas, ma non sono riusciti a portare un look distintivo e sono rimasti con PE degli stessi modelli Adidas. Centri di marketing e grandi uomini non sono mai stati il piano d’azione di Nike ed è più difficile farlo con un giocatore europeo come Nikola Jokic.

