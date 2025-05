Perché non ci sono novità sul futuro di Kevin Durant?

Nonostante le crescenti speculazioni sul futuro di Kevin Durant ai Phoenix Suns, l’organizzazione non ha ancora avviato alcuna trattativa per il veterano, secondo quanto riportato da Jake Fischer di The Stein Line.

Durant, 36 anni, è stato ampiamente considerato come un potenziale candidato alla cessione quest’estate dopo un’altra annata deludente per i Suns. Phoenix ha mancato sia i playoff che il torneo di Play-In nella stagione 2024-25, non rispettando le aspettative in un anno in cui la squadra aveva tre stelle con contratto massimo come Durant, Devin Booker e Bradley Beal.

Durant rimane sotto contratto per un’altra stagione, entrando nell’ultimo anno del suo contratto quadriennale da 194,2 milioni di dollari. Il suo contratto da 54,7 milioni di dollari in scadenza per la stagione 2025-26 potrebbe essere prezioso per la flessibilità del tetto ingaggi o come risorsa commerciale, in particolare per le squadre che cercano di fare un salto nel campionato a breve termine.

Tuttavia, secondo Fischer, i Suns non hanno aperto alcuna forma di offerta per Kevin Durant. Il nuovo direttore generale Brian Gregory, che ha assunto il ruolo in questa stagione, si è concentrato sulla ricerca di un nuovo allenatore. Tale ricerca è entrata nella seconda fase, lasciando in sospeso altre importanti decisioni sul personale, compresa quella che riguarda Durant.

