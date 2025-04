Perché Steve Kerr pensa che Nikola Jokic sia il miglior centro di sempre?

Vittoria pesante per i Golden State Warriors nella sfida di Western Conference contro i Denver Nuggets, ma a far notizia sono soprattutto le parole spese da Steve Kerr nel post-partita per Nikola Jokic. Nonostante la sconfitta, il centro serbo ha lasciato il segno, tanto da spingere il coach dei Warriors a una dichiarazione sorprendente.

Steve Kerr: “Nikola Jokic è il miglior centro che io abbia mai visto”

In conferenza stampa, Kerr non ha usato mezzi termini:

“È ingiusto paragonare le epoche, ma Jokic è il miglior centro che io abbia mai visto. Ho giocato contro Kareem Abdul-Jabbar per un anno, l’ho osservato da vicino, ma non sapeva fare quello che Jokic fa oggi”.

Una dichiarazione che ha subito fatto il giro del mondo NBA. Kerr ha poi approfondito il suo pensiero:

“Siamo nell’era moderna e stiamo vedendo un giocatore fare cose che nessuno ha mai fatto prima. Non si tratta solo di tecnica: è la sua competitività, la sua intelligenza cestistica. Jokic è uno dei giocatori più intelligenti di sempre, e lo dimostra in tanti modi diversi.”

Nikola Jokic, un talento senza tempo

Con tre titoli di MVP NBA già in bacheca e una visione di gioco che lo rende unico nel suo ruolo, Nikola Jokic è ormai considerato non solo il miglior centro attualmente in attività, ma uno dei più grandi di sempre. Le parole di Kerr confermano una sensazione condivisa da molti: il numero 15 dei Nuggets sta riscrivendo il ruolo del centro nella pallacanestro moderna.