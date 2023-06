Perché Tyler Herro non ha giocato gara 5 delle NBA Finals?

I Miami Heat hanno ceduto 4-1 ai Denver Nuggets nelle NBA Finals.

Dopo aver strappato un match in Colorado, gli Heat hanno perso due partite in casa, mettendo irrimediabilmente il salita il loro percorso verso le Finals. Alla vigilia di una gara 5 senza ritorno Miami ha provato una mossa disperata: il recupero di Tyler Herro.

Il tiratore si era infortunato alla mano destra il 16 Aprile, nel corso del primo turno playoff contro i Milwaukee Bucks. Da allora non ha più giocato ma per l’ultima sfida della stagione era tornato ufficialmente a disposizione. Coach Spoelstra però non lo ha impiegato. Come mai? Lo ha spiegato lui stesso in conferenza stampa dopo la sconfitta.