Perché Vasilije Micic ha scelto l’Hapoel Tel Aviv, rifiutando altri 2 super team di EuroLega

Vasilije Micic è tornato in Europa e, come ormai sappiamo tutti, giocherà per l’Hapoel Tel Aviv, neo promossa in EuroLega. Dopo mesi di speculazioni e un passaggio poco convincente in NBA tra Charlotte Hornets e Phoenix Suns, il playmaker serbo ha scelto l’Hapoel Tel Aviv come nuova destinazione, firmando un contratto triennale che lo rende il giocatore più pagato d’Europa.

Un colpo clamoroso per il club israeliano e una svolta per lo stesso Micic, due volte campione e MVP di EuroLeague con l’Anadolu Efes.

Dalla NBA all’EuroLeague: perché Micic ha scelto Hapoel Tel Aviv

Dopo il suo scambio da Charlotte a Phoenix a febbraio, il futuro NBA di Micic sembrava sempre più incerto. Pochi minuti in campo, due trade in pochi mesi e un’assenza di progettualità a lungo termine lo hanno spinto a cercare stabilità altrove.

“Dopo due scambi, ho capito che non era la vita che volevo. Avevo bisogno di una base, di un contratto lungo. La mia priorità era la stabilità”, ha dichiarato a Mozzart Sport.

Il progetto proposto dall’Hapoel Tel Aviv è stato decisivo per Vasilije Micic: visione chiara, ambizione di crescita e fiducia totale da parte della dirigenza e del coach Dimitris Itoudis, vincitore dell’EuroCup.

Le offerte rifiutate: Stella Rossa e Anadolu Efes ci hanno provato

Tra le pretendenti più forti figuravano Stella Rossa e Anadolu Efes, le due squadre che hanno segnato il passato e la crescita di Micic.

“La Stella Rossa mi voleva davvero, ci sono stati contatti seri e diretti. Sono stato trasparente fin dall’inizio. Ma alla fine ha prevalso la visione del progetto Hapoel”, ha spiegato il serbo.