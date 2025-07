Perché Vincent Collet è felice che Joel Embiid non abbia scelto la Francia?

Vincent Collet, ex commissario tecnico della nazionale francese di basket, ha dichiarato di essere sollevato dalla decisione di Joel Embiid di rappresentare Team USA anziché la Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’ex coach, che ha guidato i Bleus dal 2009 al 2024 conquistando 13 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali FIBA e EuroBasket, ha rilasciato queste parole durante il B8 Summit di Vilnius, in un’intervista a BasketNews.

Collet: “Non abbiamo bisogno di giocatori naturalizzati”

“Ero contento che Embiid non sia venuto l’anno scorso. Penso che non ne abbiamo bisogno”, ha dichiarato Collet. “Capisco perché le altre nazionali lo fanno, ma per me non è giusto”.

Secondo Collet, la tendenza a naturalizzare giocatori, soprattutto playmaker e lunghi dominanti, snatura l’identità delle squadre nazionali.

“Molto spesso si naturalizzano i playmaker perché sono una debolezza per molte squadre europee. Ma preferisco mantenere un’identità nazionale forte”.

Il caso Embiid e l’intervento politico

Collet ha rivelato di non aver avuto voce in capitolo nella questione Embiid. Il processo di naturalizzazione, infatti, sarebbe partito da molto in alto:

“Non potevo davvero oppormi. Veniva da livelli più alti, persino dal Ministro dello Sport. Si pensava che avere Embiid fosse una garanzia di successo per la Francia, visto che le Olimpiadi si giocavano in casa”.

Ma per Collet, l’inserimento del centro dei Philadelphia 76ers avrebbe creato squilibri tattici e gestionali:

“Avevamo già ottimi lunghi: Wembanyama, Gobert, Poirier, Fall… Già così era complicato farli coesistere. L’aggiunta di Embiid avrebbe stravolto completamente la squadra”.

Joel Embiid: oro con Team USA, fischiato dai francesi

Alla fine, Joel Embiid ha scelto Team USA, contribuendo alla conquista dell’oro olimpico proprio contro la Francia. Nella finale, Embiid ha segnato 4 punti, con 3 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti.

Nonostante il successo, il lungo è stato fischiato durante tutto il torneo dal pubblico francese, un segnale chiaro del malcontento per la sua scelta.

“È un giocatore fantastico, ma da un punto di vista dello spirito di squadra… anche se parla francese e ha legami con la Francia, non è ciò che voglio per il nostro basket”, ha aggiunto Collet.

Il futuro della Francia secondo Collet: no ai naturalizzati

Infine, Collet ha sottolineato come la Francia – insieme a Serbia e Lituania – sia una delle poche nazioni a non affidarsi regolarmente a giocatori naturalizzati, e auspica che continui così.

“So che ormai è una tradizione in molte nazionali, ma spero che la Francia resti fedele alla propria identità”.