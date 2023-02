Persone vicine a Ja Morant hanno minacciato i Pacers con una pistola fuori dall’arena?

Il 29 gennaio i Memphis Grizzlies hanno affrontato e battuto gli Indiana Pacers, davanti al proprio pubblico. Con qualche giorno di ritardo però The Athletic ha raccontato i fatti inquietanti che, secondo alcuni membri dei Pacers, sarebbero accaduti fuori dall’arena dopo la partita. Questi includerebbero anche un’arma da fuoco, che sarebbe stata puntata verso di loro da alcune persone vicine a Ja Morant, tra cui suo fratello.

Secondo questi membri dello staff dei Pacers, queste persone avrebbero cercato il confronto con loro dopo la partita, nel garage del FedEx Center. Dopo un’accesa discussione, gli amici di Morant (4 o 5 secondo la ricostruzione) sarebbero saliti su un SUV e, passando vicino al pullman sul quale erano i Pacers, avrebbero puntato con un laser rosso ai membri dello staff con cui avevano appena avuto il diverbio. La cosa più grave è che lo stesso Morant si sarebbe trovato dentro la vettura al momento dell’accaduto. Non ci sono prove materiali, ma secondo quanto affermato dai Pacers il laser era montato su una pistola. “Ci siamo sentiti in grave pericolo” ha dichiarato uno dei membri dello staff minacciati.

Poco fa la NBA ha annunciato di aver condotto un’indagine su quanto successo a Memphis, da questa sarebbe emersa la veridicità della discussione ma nessuna prova della presenza di armi. Morant ha immediatamente commentato il tutto su Twitter: “C’è stata un’indagine e ha detto che stavano mentendo. Nonostante questo è uscito un articolo che ha dipinto un’immagine negativa mia e della mia famiglia, e ha fatto bannare mio fratello dalle nostre partite casalinghe per un anno. Incredibile”.

did a investigation seen they were cappin . still let a article come out to paint this negative image on me & my fam . & banned my brother from home games for a year . unbelievable 😂 https://t.co/08p4E8xhJJ

— Ja Morant (@JaMorant) February 5, 2023