Pesaro, apprensione per la salute di Ario Costa

Problemi di salute per Ario Costa, ricoverato in terapia intensiva a Pesaro.

Lo riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino che ha raggiunto telefonicamente l’ex presidente e giocatore della Vuelle. Lo stesso Costa ha raccontato di trovarsi al momento in terapia intensiva nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Pesaro ma che il peggio sembra passato.

Domenica stavo guardando la finale di tennis tra Sinner e Alcaraz quando ho cominciato ad avvertire dei dolori al petto. All’inizio mi sono un po’ preoccupato, ma poi il fastidio è passato, così sono andato a letto pensando che fosse tutto a posto. Sembrava tutto normale, ma il mattino dopo – lunedì – i dolori al petto sono tornati, questa volta più intensi, e ho iniziato ad allarmarmi. Mi sentivo anche molto stanco, quindi ho deciso di andare in ospedale.

Adesso mi trovo in terapia intensiva e probabilmente ci resterò ancora per tre giorni, poi dovrei essere trasferito in reparto. Se tutto va bene, la prossima settimana dovrei riuscire a tornare a casa. In apprensione per me? Ma dai… non ci credo proprio.