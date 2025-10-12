Pesaro corsara al PalaDozza: Fortitudo piegata 81-74

La Victoria Libertas Pesaro sbanca il PalaDozza 81-74 e interrompe la striscia vincente della Fortitudo Flats Service Bologna. I biancorossi, approfittando anche delle difficoltà dei biancoblu – con le rotazioni ancora ridotte all’osso viste le perduranti assenze di Anumba, Mazzola e di Benvenuti e reduci dai due supplementari sul campo di Milano –, hanno preso in mano le redini del match dal secondo quarto arrivando a toccare anche il +19 nella terza frazione e poi hanno resistito alla generosa risalita della Flats Service che si arenata sul -4 a causa dei tanti errori al tiro e in lunetta. A fine gara sono cinque gli uomini in doppia cifra nello scacchiere pesarese (orfano di Kay Felder), guidati dai Regimantas Miniotas (14 punti e 9 rimbalzi) e Niccolò Virginio (14 punti), mentre per Bologna hanno superato quota 10 solo Paulius Sorokas (20 punti e 14 rimbalzi), Lee Moore (19) e Samuele MOretti (12).

Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio di tre lunghezze da Bologna (24-21), ispirata dai canestri di Moore, Pesaro ha saputo approfittare dell’aumentata frenesia offensiva e delle maggiori difficoltà al tiro degli avversari (10/34 dal campo nei primi 20’ per Bologna, che nella seconda porzione del primo tempo ha segnato solo 6 punti a fronte dei 23 della Victoria Libertas), mettendo la freccia del sorpasso e scappando poi con le stilettate di uno scatenato Virginio (12 punti nella sola seconda frazione) fino al +14 di metà gara (44-30).La forbice del divario si è quindi allargata fino al +19 ma le due triple di Moore in chiusura di terza frazione hanno ravvivato l’Aquila che, canestro dopo canestro, affidandosi a un ritrovato Sorokas e facendo maggior ricorso alle penetrazioni, è arrivata fino al -4 a meno di 5’ dalla fine. Alcuni pesantissimi errori in lunetta degli uomini di Caja hanno però impediti l’aggancio, con Pesaro che alla fine ha allungato le mani sulla vittoria.