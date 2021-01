Pesaro è un rullo compressore, ne fa 107 e batte Cantù

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 107 – 83 ACQUA SAN BERNARDO CANTU’

(26-20 / 27-18 / 29-14 / 25-31)

Avvio all’insegna dell’equilibrio: Bigby-Williams e Filipovity sono i primi a muovere le retine, seguono Cain, l’ex di serata Gaines, Robinson e Pecchia: 9-8. Pesaro prova un piccolo break con il duo Cain-Filipovity che segnano da due e, dopo la tripla di Gaines, i primi tre di Drell valgono il +7. Cantù ritorna a segnare, sempre da dietro l’arco, ancora con Gaines e Thomas, ma Tyler Cain in questo avvio è incontenibile e arriva subito a quota 10 punti senza errori. Il quarto si chiude con il botta e risposta di Delfino e Procida che fissano il tabellino sul 26-20 dopo 10 minuti.

Secondo quarto che si apre con i canestri di Delfino e Zanotti da una parte e Procida e Smith dall’altra. Seguono due giri a vuoto per la VL con Cantù che ruota molto bene in difesa e, in attacco, muove bene la palla costruendo tiri facili. La tripla di Johnson vale il -3. In uscita dal time out Gerald Robinson sale in cattedra: si costruisce il jumper del +5, poi alza per Zanotti che inchioda il 37-30. Bigby-Williams riesce a strappare un fallo a Zanotti convertendo uno dei due liberi, ma Pesaro ha ripreso a correre e capitan Delfino porta i suoi sul massimo vantaggio con uno splendido gioco da tre punti. Calano le percentuali al tiro dei biancoblù, al contrario salgono quelle dei marchigiani: la preghiera di Drell al termine dei 24 viene accolta e poi Filloy si fa trovare pronto in angolo per la tripla che vale il +13. Solido secondo periodo della VL che, dopo l’acrobazia di Gerald Robinson, chiude avanti: 53-38.

Pesaro rientra in campo con la cattiveria agonistica di chi vuole chiudere definitivamente la gara: Cain e Filipovity aumentano il loro bottino personale, poi la transizione difensiva è rapida e ben organizzata. Dopo 2 minuti il parziale del quarto è 7-1, dunque +21 VL. Coach Pancotto prova a correre ai ripari: time out e girandola di cambi, ma l’attacco rimane molto confusionario e la difesa lenta in tutte le situazioni. Pesaro, dal canto suo, sull’onda dell’entusiasmo non ha minimamente voglia di fermarsi: Filipovity arriva a quota 14 come Cain e Gerald Robinson lascia lì un cioccolatino per Drell che fa 2+1 (67-41). Cesare Pancotto ferma di nuovo la partita, ma Cantù ormai non c’è più: Justin Robinson e Tyler Cain portano i marchigiani addirittura sul +30. Donte Thomas prova a limitare i danni con 5 punti in fila, ma ormai i lombardi hanno tirato i remi in barca e c’è pure un altro quarto da giocare: 82-52 dopo 30 minuti.

L’ultimo quarto si gioca per dovere di cronaca, con i due allenatori che danno ampio spazio ai giovani in panchina. Procida è il più attivo nelle fila canturine con undici punti in fila: energia, difesa, palle rubate, buone scelte offensive; in pochi minuti ha messo in campo tutto quello che a Cantù è mancato dal secondo quarto in poi. Repesa striglia subito i suoi perché la partita non è finita e allora tocca al più anziano del gruppo, al capitano, Carlos Delfino indicare la via. Pesaro sfonda quota 100 proprio con Delfino a tre minuti al termine della partita. Alla sirena il risultato è chiaro, Pesaro si impone su Cantù: 107-83.

TABELLINI:

Pesaro: Filloy 5, Serpilli 6, Basso 0, Calbini 2, Mujakovic 0, Cain 19, Robinson J. 4, Robinson G. 10+9 ast, Filipovity 16, Drell 17, Zanotti 9, Delfino 19

Cantù: Thomas 12, Bayehe 0, Pecchia 8, Procida 24, Johnson 13, Bigby-Williams 6, Smith 7, Leunen 3, Gaines 10

Nato con la passione per la palla a spicchi in quel di Pesaro nel 1997. Laureato con lode all’università Carlo Bo di Urbino nel corso di “Informazione, Media e Pubblicità”, ora studio giornalismo all’università IULM. Ho l’obiettivo di diventare giornalista professionista, preferibilmente in ambito sportivo così da poter unire la passione dello sport con quella per il giornalismo.

Collaboro con BasketUniverso da febbraio 2017.