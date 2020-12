Pesaro sbanca il PalaPentassuglia con una straordinaria prestazione di Delfino e Robinson

HAPPY CASA BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO=81-92

(21-27; 15-23; 24-26;21-16)

La Carpegna Prosciutto Pesaro sbanca il Palapentassuglia di Brindisi ed interrompe la striscia positiva dell’Happy Casa dopo 10 vittorie consecutive. Autentici protagonisti di un assoluto dominio biancorosso per tutti i 40 minuti, sono Delfino e Robinson, due veri e propri incubi per la difesa salentina.

Pesaro parte subito forte con un parziale di 8 a 0, costringendo coach Vitucci a chiamare il primo timeout della partita dopo soli due minuti. I padroni di casa provano a reagire, ma tre bombe consecutive di uno stratosferico Delfino (12 punti e 3/3 dall’arco nel quarto) e una di Robinson, allungano il parziale biancorosso fino al 10-25 del 6′. L’Happy Casa rientra in partita con due triple di Gaspardo e Willis, chiudendo la prima frazione con il punteggio di 21 a 27, dopo un parziale di 11 a 2 biancoazzurro.

Il secondo quarto si apre con l’ennesima tripla di Carlos Delfino e +9 Pesaro. Zanelli e Thompson provano ad entrare in partita, ma continua il Delfino-show con un canestro e un assist spettacolare, riportando i suoi sul 28 a 39 al 5′.Una tripla impossibile da metà campo di Robinson chiude il primo tempo 36 a 50, massimo vantaggio Pesaro. Da segnalare l’incredibile primo tempo di Delfino, che chiude con 19 punti.

Al rientro dagli spogliatoi Pesaro è sempre più padrona della partita con un incredibile parziale di 12 a 5 nei primi tre minuti. Nonostante qualche timida reazione brindisina, i biancorossi sono in una giornata incredibile al tiro e realizzano con Filloy la loro decima tripla di giornata, riportando i suoi sul +20 all’8′. Si va all’ultima pausa obbligatoria con il punteggio di 60-76.

Ultimo quarto in cui Pesaro riesce ad amministrare agevolmente il vantaggio, continuando a dimostrare la sua superiorità con i soliti Robinson e Delfino. Grandissima prova per gli uomini di Jasmine Repeša, che dominano sul parquet dell‘Happy Casa per tutti i 40 minuti. Al suono della sirena il tabellone segna 81-92.

Tabellini non disponibili in attesa di aggiornamento.