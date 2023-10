Pesaro-Scafati, finale thrilling: Bamforth esce per 5° fallo e coach Buscaglia…

Ieri sera è arrivo il secondo successo stagionale della Givova Scafati, questa volta contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, il primo lontano dalla Campania, dopo quello di settimana scorsa contro l’Estra Pistoia al PalaMangano. Coach Maurizio Buscaglia di Pesaro non ha particolarmente apprezzato la decisione degli arbitri di fischiare il 5° fallo a Scott Bamforth su Riccardo Rossato di Scafati, che ha poi realizzato entrambi i liberi.

Ecco come ha commentato il tecnico di casa la decisione del direttore di gara:

“Abbiamo fatto una grandissima rimonta nel secondo tempo, dopo un pessimo primo quarto dove abbiamo pensato troppo, e abbiamo avuto due occasioni che sono state decisive ma non in nostro favore: il rimbalzo con quel fallo fischiato, con calma, dopo un po’ di tempo, che ci ha levato dal campo il nostro miglior giocatore (Scott Bamforth n.d.r.) e il tiro di Leo (Leonardo Totè n.d.r.) che non è entrato a pochissimi secondi dal termine dei regolamentari”.

Qui di seguito vi proponiamo le immagini prese da DAZN dove potete vedere la palla persa da Bamforth di Pesaro dopo il rimbalzo e il fallo fischiato sull’americano, conseguente alla palla recuperata da Rossato di Scafati, con le allegate proteste vibranti di Buscaglia in panchina:

