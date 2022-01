Pessime notizie per Joe Ingles: stagione finita (e forse anche la carriera…)

L’ala degli Utah Jazz, Joe Ingles, ha subito un grave infortunio al ginocchio durante la sconfitta della squadra contro i Minnesota Timberwolves di questa notte. Ingles è stato scortato fuori dal campo perché non ce la faceva con le sue gambe, lasciando i tifosi dei Jazz ammutoliti e timorosi per l’imminente aggiornamento. Pochi minuti fa è arrivata la notizia che nessuno di noi avrebbe voluto sapere sull’infortunio al ginocchio di Ingles, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN:

Joe Ingles ha subito una rottura del legamento crociato anteriore sinistro che lo terrà fuori fino a fine stagione. Ingles, 34 anni, non aveva altri danni strutturali al ginocchio sinistro.

Ingles is expected to have surgery within the next two weeks, sources said. He's in the final year of his contract with the Jazz and was the league's runner-up for the Sixth Man Award a season ago. https://t.co/VVZEaUA4JC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 31, 2022

Questa è davvero una brutta notizia per Joe Ingles e per tutto il mondo del basket perché a 34 anni, per un cestista, recuperare da questo infortunio non sarà semplice. Soprattutto perché Ingles non è LeBron o Westbrook.

Speriamo possa tornare il più in fretta possibile però non possiamo nemmeno pensare che sia impossibile che decida di ritirarsi poiché al suo rientro avrà 35 anni compiuti o giù di lì, considerando che per tornare a giocare dopo un crociato ci vogliono almeno 6-7 mesi.

