Pessime notizie sull’infortunio di Devin Booker: ecco i tempi di recupero

I Phoenix Suns potrebbero dover finire il resto di questa serie senza Devin Booker. La guardia ha subito uno stiramento al tendine del ginocchio di primo grado nella sconfitta di martedì nott contro i New Orleans Pelicans e l’aggiornamento più recente è tutt’altro che positivo.

L’infortunio dovrebbe tenere Booker fermo per due o tre settimane. L’insider NBA Adrian Wojnarowski ha twittato la notizia giovedì pomeriggio.

Phoenix Suns star Devin Booker could miss 2-to-3 weeks with a Grade 1 hamstring strain, @WindhorstESPN reports: https://t.co/qVtopVU3Ld — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2022

In altre parole, i Suns dovranno probabilmente giocare il resto della loro serie del primo round in modo estremamente ridotto. E, se riuscissero a chiudere in 5 gare, molto probabilmente rimarranno senza Booker per l’inizio delle semifinali di Conference.

Questo è un duro colpo per i Suns, una squadra che fa molto affidamento sulla produttività offensiva di Booker. Ha dominato in gara 2 prima di subire l’infortunio, mettendo a segno 31 punti in soli 24 minuti.

Naturalmente l’assenza del fenomeno classe 1996 inciderà e non poco sul rendimento della franchigia dell’Arizona però siamo certi che i suoi compagni faranno di tutto per sopperire all’assenza. Chris Paul è in grande forma e sicuramente potrà trovare qualche canestro in più ora che non ci sarà Devin Booker a chiudere le azioni.

