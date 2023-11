Petrucci: “Contrario al part-time di Pozzecco! E su Datome con l’Italbasket…”

Gianni Petrucci, presidente della FIP, ha parlato a Tuttosport sia della concessione del part-time a Pozzecco sia del futuro di Datome con la Nazionale e in generale con la Federbasket. Vi invitiamo a leggere l’intervista integrale sulle colonne del quotidiani torinese.

PART-TIME DI POZZECCO

“Io sono sempre stato contrario al part-time di Pozzecco. Ma è come quando un calciatore non vuole restare in una società. Pozzecco voleva fare esperienza in EuroLega, sono contento per lui e lo sento quasi ogni giorno. È un trascinatore, auguro che abbia fortuna e i primi risultati sono positivi”.

RICANDIDATURA E DATOME

“Voglio candidarmi e mi ricandido. È cambiata la legge e se Dio vuole mi ricandido. Finché avrò la lucidità ritengo di avere titoli, competenze e persone capaci intorno. L’altro giorno mi ha chiamato un grande giocatore che ha appena lasciato. Sarà con noi nella finestra di febbraio delle qualificazioni, non solo capo delegazione, ma per i rapporti internazionali. È Gigi Datome, stimato in tutto il mondo del basket, un ambasciatore. È con Milano, ma ho parlato con Ettore Messina ed è d’accordo. Datome sarà parte attiva per la Nazionale insieme con Trainotti”.

Stiamo a vedere come si comporterà l’Italia di Pozzecco, Petrucci e Datome in Porto Rico quest’estate.

