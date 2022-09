Nella conferenza stampa di presentazione della Serie A UnipolSai 2022/23, è intervenuto anche il presidente della FIP Giovanni Petrucci, il quale ha fatto i complimenti a Umberto Gandini:

“Se il calcio ha problemi, come si può pensare che il basket possa viverne senza? Il presidente Gandini sta facendo i miracoli. Eravamo sesti nel ranking delle Leghe Nazionali europee, oggi siamo terzi perché le società hanno dimostrato di saper fare e di saper lavorare. Noi siamo il terzo sport più popolare al mondo dietro al calcio e il cricket, ma solo per la sua diffusione in India. Vuol dire che la pallacanestro ha delle priorità, avendo il professionismo. Sono convinto che l’entusiasmo suscitato agli Europei e tutto il resto dimostra che si fanno delle critiche eccessive per delle virgole. Cerchiamo di prendere le cose buone che ci sono nelle squadre di Serie A, senza stare a fare critiche eccessive. Sappiamo che i problemi ci sono quindi mettiamoci un po’ di buona volontà e cerchiamo di rimanere tranquilli e sereni. Auguro un buon campionato e un “in bocca al lupo” ai presidenti e li ringrazio perché ancora credono in questo sport”.

Gianni Petrucci non ha dubbi che Umberto Gandini stia facendo un lavoro egregio a capo della Lega Basket Serie A.

