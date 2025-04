Phil Jackson ha criticato la NBA per le partite nei “giorni sacri” di Natale e Pasqua

Phil Jackson ha un profilo su X, ma è decisamente poco attivo: l’ultimo tweet, fino ad oggi, risaliva al febbraio 2024 e quello prima ancora addirittura a giugno 2018. Oggi il leggendario ex allenatore dei Los Angeles Lakers ha deciso di rompere questo silenzio, scrivendo: “Ancora una volta la NBA mette alla prova la fede giocando diverse partite a Natale e Pasqua… Giorni sacri”.

Again the NBA tests faith by playing multiple games on Christmas and Easter…sacred days.

— Phil Jackson (@PhilJackson11) April 20, 2025