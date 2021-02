Philadelphia prepara una importante trade dopo aver “perso” James Harden?

I Philadelphia 76ers sono attualmente primi nella Eastern Conference, ma rimangono la squadra più “chiacchierata” quando si tratta di mercato e trade, almeno della loro costa. I Sixers ormai oltre un mese fa erano in piena corsa per James Harden, poi finito ai Nets, ma potrebbero perseguire un altro importante scambio per rinforzare il roster.

Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, i Sixers sarebbero molto interessati alla situazione in fase di evoluzione di Kyle Lowry a Toronto. La point guard ultimamente sta avendo qualche acciacco, ma i Raptors senza di lei stanno continuando a vincere: di una partenza di Lowry si era già parlato qualche settimana fa, ma in ottica Clippers. Il suo contratto è in scadenza e, nonostante sia ormai un simbolo per Toronto, una sua cessione rimane probabile.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.