Phoenix ha deciso di tagliare Chris Paul, ma lui vuole restare

I Phoenix Suns alla fine hanno deciso di non voler trattenere Chris Paul oltre questa stagione. Il veterano, 38 anni da poco compiuti, guadagna troppo e offre troppo poche garanzie fisiche per continuare a rappresentare un cardine della franchigia che, con Booker e Durant, punterà al titolo la prossima stagione. Anche in questi Playoff, CP3 è andato KO lasciando i Suns a giocarsi gran parte della serie contro Denver senza di lui.

Secondo Chris Haynes, in queste ore Phoenix, che in questi giorni ha ufficializzato Frank Vogel come nuovo coach, avrebbe informato Paul della decisione di tagliarlo. L’anno prossimo il playmaker guadagnerà 30.8 milioni di dollari, di cui però solo 15.8 sono garantiti. Tagliandolo, Phoenix risparmierebbe 15 milioni di salary cap anche se ne perderebbe circa altrettanti, che rimarrebbero occupati dal salario di CP3 nonostante la sua partenza. Dalla parte dei Suns, come riportato da Adrian Wojnarowski, la decisione non sarebbe ancora definitiva e Phoenix esplorerà varie opzioni, come quella della trade (coinvolgendo anche DeAndre Ayton).

BREAKING: Phoenix Suns have notified star Chris Paul that he will be waived, making the future Hall of Famer one of the top free agents this offseason, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 7, 2023

Gli scenari sono ancora in divenire, insomma. La volontà della point guard, che non ha mai vinto un titolo NBA finora, sarebbe quella di rimanere a Phoenix, franchigia che gli offrirebbe buone possibilità di riprovarci l’anno prossimo. La squadra ha tempo fino al 28 giugno per decidere, dopodiché il contratto di Paul diventerà interamente garantito per la prossima stagione.