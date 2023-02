Phoenix pigliatutto: arriva anche Terrence Ross dopo il buyout

Dopo Kevin Durant, ottenuto via trade il giorno della deadline, i Phoenix Suns si rinforzano con Terrence Ross. Il veterano ha appena ottenuto il buyout dagli Orlando Magic, dove finora ha segnato 8.0 punti di media in questa stagione, e secondo Adrian Wojnarowski nelle prossime ore firmerà con i Suns.

Un innesto importante per rinforzare la panchina di Phoenix, che dopo la trade può contare su TJ Warren, Damion Lee, Cameron Payne e pochi altri. Per firmare Ross, i Suns hanno battuto la concorrenza dei Dallas Mavericks.

After Suns owner Mat Ishbia and coach Monty Willams joined the pursuit, G Terrence Ross plans to sign with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. Ross, finalizing a contract buyout with the Magic, brings his 38% 3-point shooting to Suns’ title pursuit. pic.twitter.com/AKTjsrT0dP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 12, 2023