Phoenix si muove ancora, ma per cedere: Jusuf Nurkic agli Charlotte Hornets

Tra meno di 2 ore si chiuderà il mercato degli scambi NBA: i Phoenix Suns, che erano attesissimi per l’eventuale acquisizione di Jimmy Butler (andato ai Golden State Warriors), sono rimasti però immobili fino ad ora, dopo aver preso Nick Richards qualche settimana fa dagli Charlotte Hornets. E proprio con gli Hornets adesso sono tornati a trattare, chiudendo un altro scambio che porterà a Charlotte il bosniaco Jusuf Nurkic, finito praticamente fuori squadra da un mese, e una scelta del primo turno al Draft 2026.

In cambio di Nurkic e della pick, Phoenix otterrà Cody Martin, Vasilije Micic e una scelta del secondo turno al Draft 2026, come riportato da Shams Charania.

I Suns il mese scorso avevano acquisito dai Jazz tre scelte del primo turno al Draft (in cambio di una, sulla carta più vantaggiosa) proprio per impacchettarle insieme a contratti di cui si sarebbero voluti liberare. Le opzioni più accreditate portavano a Bradley Beal e Nurkic, che poi è stato anche l’elemento di cui Phoenix si libererà. Anche con questo scambio però non si può non sottolineare che i Suns escano piuttosto male da questa trade deadline, dopo aver fallito l’assalto a Jimmy Butler e aver trattato con gli Warriors la cessione di Kevin Durant, rimasto alla fine solo per sua decisione.