Phoenix sorpresa da San Antonio, la FURIA di coach Vogel e di Bradley Beal

I Phoenix Suns hanno sorprendentemente perso 102-104 contro i San Antonio Spurs, nonostante i texani fosse privi di Victor Wembanyama.

Una sconfitta che ha fatto andare su tutte le furie Frank Vogel. Il coach ha bacchettato i suoi in conferenza stampa.

Per una squadra come la nostra è inaccettabile perdere una partita in questo modo. Prima della gara ci siamo detti le cose giuste e ci siamo preparati a dovere, poi però non abbiamo messo in campo la concentrazione necessaria. Se si fa prendere fiducia a una squadra come San Antonio si rischia gross, la NBA funziona così. Non c’era Wembanyama e gli altri ne hanno approfittato per mettersi in mostra.