Phoenix Suns, esonerato coach Mike Budenholzer dopo la pessima stagione

I Phoenix Suns sono di gran lunga la più pesante delusione della stagione regolare 2024-25: partiti come potenziale contender, Kevin Durant e compagni hanno addirittura mancato il Play-in, chiudendo con un record perdente di 36-46, undicesimi ad Ovest. Qualcuno doveva pagare e a farne le spese alla fine è stato coach Mike Budenholzer, esonerato nelle scorse ore dopo una sola stagione sulla panchina dei Suns.

Campione NBA con i Bucks nel 2021, Budenholzer era tornato in sella dopo un anno sabbatico, firmando la scorsa estate con Pheonix.

Ora i Suns si trovano dinnanzi a diverse sfide: hanno il monte salari più alto della NBA, un roster ormai non più giovanissimo e nei mesi scorsi sono stati vicini a cedere Durant, che potrebbe partire in estate. Nelle prossime settimane Phoenix inizierà la ricerca del nuovo allenatore. La franchigia, nel licenziare Budenholzer, non ha mancato di sottolineare: “Competere al livello più alto rimane il nostro obiettivo e in questa stagione abbiamo tradito queste aspettative. I nostri tifosi si meritano di meglio. Un cambiamento era necessario”.