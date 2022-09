Phoenix Suns, Jae Crowder finisce fuori squadra in attesa di trade

Jae Crowder non indosserà la maglia dei Phoenix Suns nella prossima stagione. Come riportato da Shams Charania, il veterano ha concordato con la franchigia la sua non partecipazione al training camp in attesa di una trade. Qualcosa si è sicuramente rotto quest’estate tra Crowder e i Suns, col giocatore che un paio di giorni fa aveva scritto questo tweet salvo poi cancellarlo:

Crowder nella scorsa stagione è stato un pezzo importante del roster di Phoenix, con 9.4 punti e 5.3 rimbalzi di media. Il suo contratto da 10.1 milioni di dollari scadrà nell’estate 2023.