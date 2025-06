Phoenix Suns, scelto il prossimo allenatore: sarà un esordiente

I Phoenix Suns hanno deciso di affidare la panchina a Jordan Ott, dopo aver concluso l’ultima stagione fuori dai Playoff e avere quindi licenziato Mike Budenholzer. I Suns fanno quindi una scelta non convenzionale, con Ott che sarà alla sua prima esperienza da head coach in NBA.

Il tecnico, 40 anni, arriva da varie avventure da membro del coaching staff, a partire dal 2013 quando faceva il video coordinator per gli Atlanta Hawks. Poi è diventato assistente ai Brooklyn Nets, ai Los Angeles Lakers e infine nell’ultima stagione ai Cleveland Cavaliers. Proprio l’ultima annata dei Cavs, particolarmente positiva sotto coach Kenny Atkinson, ha innalzato le quotazioni di Ott, considerato un esperto sia della parte offensiva che di quella difensiva.

Come riportato da Shams Charania, Devin Booker è stato coinvolto dalla dirigenza nella scelta dell’allenatore. Nessuna voce in capitolo invece per le altre due star, Kevin Durant e Bradley Beal, possibili partenti durante l’offseason.