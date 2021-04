Pietro Aradori ancora tra le polemiche per una festa a Pasqua

Un paio di settimane fa, Pietro Aradori era finito al centro delle polemiche non solo nell’ambiente basket, ma nazionali, per un post su Facebook contro il Covid e il suo vaccino. Il giocatore della Fortitudo Bologna aveva subito risposto, precisando di non essere un negazionista e di essere stato frainteso. Nel frattempo però erano stati molti i personaggi del mondo dello sport ad esporsi criticando quanto fatto da Aradori.

Ora l’azzurro rischia di finire nuovamente nell’occhio del ciclone. Non è sfuggita ad alcuni utenti una foto pubblicata da un amico di Aradori su Instagram. Il giocatore avrebbe festeggiato la Pasqua con un folto gruppo di amici, apparentemente contravvenendo alle regole anti-Covid del DPCM in un hotel di Ravenna.

Credo che ora ci siano tutti i presupposti per chiudere il contratto di Aradori per giusta causa. #FortitudoBologna pic.twitter.com/3qKFxBLtLW — Davide Zanardi (@EffeScudata) April 7, 2021

Nei commenti alla foto è apparsa qualche critica, anche se l’amico di Aradori che ci ha tenuto a precisare che “al Vistamare fanno il tampone prima di entrare”. Tuttavia il post poco fa è stato rimosso dal suo autore.

Insomma non c’è pace per Aradori, ci sarà da aspettarsi una nuova risposta del giocatore della Fortitudo per una precisazione anche su questa situazione?

Alle preoccupazioni extra-campo si sommano quelle relative al basket: la Effe sta cercando di risalire la classifica in una stagione molto difficile. La formazione biancoblu è attualmente ottava in classifica con 18 punti, a +4 sull’ultimo posto, ed è reduce dalla vittoria su Brescia proprio il giorno prima di Pasqua. Pietro Aradori sta segnando 12.9 punti di media e nell’ultima partita ne ha realizzati 13 in 29′.

