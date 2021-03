Pietro Aradori prova a giustificarsi dicendo di non essere un negazionista del Covid e di essere stato frainteso

È arrivata in breve tempo la risposta di Pietro Aradori a chi lo accusava di essere un negazionista del Covid-19 e un no vax in seguito al post condiviso sul proprio profilo Facebook, in cui il giocatore della Fortitudo Bologna, citando un giornalista e blogger, sembrava negasse l’esistenza della pandemia, o almeno la definiva sopravvalutata, gettando fango sui vaccini.

Nelle proprie storie Instagram, Aradori poco fa ha precisato di non essere un negazionista ed ha affermato di essere stato frainteso, perché il discorso “verteva su altri punti ma può venire strumentalizzato”.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.