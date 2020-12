Pioggia di triple nel quarto quarto: Roll strappa la partita, Milano supera Sassari al Forum

OLIMPIA MILANO 102-86 DINAMO SASSARI

(26-25; 22-22, 24-28; 30-11)

Serata di grande basket ad Assago. Le squadre si presentano in una situazione diametralmente opposta: Milano che arriva da due vittorie consecutive in Eurolega, Sassari reduce invece da una brutta sconfitta casalinga in Champions League. Da segnalare, in casa Olimpia, le assenza di Punter, Micov e Tarczewski.

Apre le danze l’ex Brooks, in allontanamento, il quale firma il 6-6 pochi minuti dopo. Un indemoniato Burnell firma il 3/3 da oltre l’arco con cui Sassari controlla la gara, con il +7 marcato Bendzius (13-20). Roll prova ad accorciare le distanze con la tripla del 20-24, LeDay sigla quella del vantaggio con cui Milano termina avanti il primo quarto, sul 26-25.

La pioggia di triple sassarese continua anche nel secondo quarto, seguita dall’elevata percentuale milanese: Kruslin risponde a LeDay, tripla contro tripla, per il 37-36. Lo stesso Kruslin replica a Shields, con le squadre che cercano sempre più la soluzione da oltre l’arco, con il punteggio che segna 43-41 dopo 17 minuti di gioco. Gentile e Bilan siglano i nuovi vantaggi sassaresi sul +1, annullati da Datome in entrambi i casi. Il primo tempo termina quindi 48-47.

A cominciare meglio è Sassari, che con Burnell in contropiede segna il +3 (48-51). Ci pensa poi Bilan a consolidare il vantaggio degli ospiti, con la tripla del +5 (54-59). Milano comincia a vacillare, senza trovare il canestro e soffrendo l’aggressività di Burnell e compagni in difesa: un Bilan indisturbato segna il +7 (63-70). Milano prova a restare aggrappata alla partita con Rodriguez, che tra canestri e assist permette ai suoi di andare all’ultimo intervallo indietro di sole tre lunghezze, sul 72-75.

Sassari continua a fare malissimo ai padroni di casa giocando sotto canestro, prima con Burnell, ora con Tillman e Bilan. Tuttavia, l’Olimpia ritrova il vantaggio con quattro triple consecutive di Roll, sull’84-79. Altre due triple di Delaney e Datome portano l’Olimpia a +9 (90-81). Shileds e Datome chiudono definitivamente la gara, quest’ultimo con la tripla del 98-71. Milano condanna Sassari con la sua stessa moneta, e con la pioggia finale chiude una gara complicata per 33 minuti. Termina 102-86.

Olimpia Milano: LeDay 14, Moretti 0, Moraschini 0, Roll 22, Rodriguez 13, Biligha 7, Cinciarini 0, Delaney 6, Shields 11, Brooks 5, Hines 0, Datome 24.

Dinamo Sassari: Spissu 9, Bilan 17, Treier 0, Kruslin 9, Katic 0, Burnell 23, Bendzius 8, Gentile 10, Tillman 10.

