Piove sul bagnato a Philadelphia: Paul George ha finito la stagione

Brutte notizie per i Philadelphia 76ers: Paul George dovrà restare fuori per il resto della stagione. Il 34enne, secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, ha ricevuto delle iniezioni nel muscolo adduttore sinistro e nel ginocchio sinistro per trattare i problemi fisici che lo tormentano da tempo.

Philadelphia 76ers' Paul George received injections in his left adductor muscle and left knee on Monday and has been ruled out for the rest of the season, sources tell ESPN. George is expected to be out at least six weeks. pic.twitter.com/TKVvBROp5E — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2025

Sei settimane di stop per Paul George

Il periodo di recupero stimato è di almeno sei settimane, ma con Philadelphia fuori dalla corsa playoff, è praticamente certo che l’ex Clippers non tornerà in campo prima della prossima stagione. La decisione arriva dopo un’intensa settimana di consulti medici, con George e lo staff della squadra che hanno valutato le migliori opzioni per il trattamento.

Un’annata tormentata dagli infortuni

Quest’annata non è stata clemente con Paul George, che ha dovuto affrontare una serie di problemi fisici nel corso della stagione:

Due iperestensioni del ginocchio (una in ottobre e un’altra a novembre)

(una in ottobre e un’altra a novembre) Infortunio al tendine di un dito a gennaio

a gennaio Fastidi all’inguine nelle ultime settimane

Nonostante questi problemi, il veterano è riuscito a giocare 41 partite, mantenendo una media di 16.2 punti, 5.3 rimbalzi e 4.3 assist. La sua ultima apparizione in campo risale al 4 marzo contro i Minnesota Timberwolves, e da allora le speculazioni sul suo stato fisico si erano fatte sempre più insistenti, con l’ipotesi di un intervento chirurgico che rimane comunque un’opzione.

Un altro duro colpo per Philadelphia

L’assenza di Paul George è un ulteriore colpo per i 76ers, che devono già fare i conti con il forfait di Joel Embiid, fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio. La squadra, con un record di 23-44, occupa attualmente il 12° posto nella Eastern Conference e fatica a rimanere competitiva.

Con questa situazione, i Sixers potrebbero presto dare spazio ai giovani in vista della prossima stagione, mentre George, momentaneamente lontano dal parquet, potrebbe ritornare a concentrarsi sul podcasting, progetto che aveva messo in pausa per focalizzarsi sulla stagione NBA. L’obiettivo ora è recuperare al meglio per ripartire con nuove ambizioni nel 2025.

