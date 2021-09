Pistoia compie l’impresa e vince la Supercoppa, Treviglio si spegne quando conta

PISTOIA – TREVIGLIO 76-70

(17-14; 23-25; 18-14; 18-17)

Una grandissima Giorgio Tesi Group Pistoia vince la Supercoppa di A2 battendo in finale la Gruppo Mascio Treviglio, al termine di un match combattuto dal primo all’ultimo minuto di gioco, che ha visto però i toscani vincere meritatamente (privi di ancora di Utomi), e portare a casa il primo successo della loro storia. Gara maschia, bella a tratti, con Pistoia guidata da un Johnson irreale da 29 punti e 16/17 dalla lunetta, mentre Treviglio ha avuto un Potts sottotono, nonostante la grandissima prestazione di Langston.

Pistoia parte a razzo, vola sul +10 subito con Riisma e Johnson mentre la Blu Basket non riesce mai a trovare la via del canestro; è il giovane Bogliardi a dare la scossa con 7 punti consecutivi negli ultimi minuti che permettono agli orobici di accorciare sul meno 3. Nel 2°quarto la gara vive in equilibrio, Langston è padrone del pitturato, Potts trova l’unica fiammata del match che vale il 34-33 Treviglio, ma Pistoia con Wheatle e Del Chiaro rimette la testa avanti sul +1 (40-39) dell’intervallo. La ripresa si apre con un padrone: Wayne Langston, che con 8 punti consecutivi sembra spaccare il match sul +7 per la Blu, ma qui incredibilmente gli uomini di Carrea si sbloccano e prendono un 13-0 di parziale guidato dagli assist di Saccaggi e le conclusioni di Johnson che riportano avanti i toscani. Si va così sul 58-53 del 30′, gara apertissima con Treviglio che adagio adagio riesce nuovamente ad avvicinarsi grazie soprattutto a Lupusor e Bogliardi, i migliori insieme a Langston che allungano sul +4 (67-63) facendo pendere l’ago della bilancia verso la bergamasca. E invece no, blackout biancoblu e Pistoia è brava ad approfittarne prima col solito Johnson e poi con la bomba spaccamatch di Della Rosa che vale il nuovo +1 a 2.30′ dalla fine. Blu Basket che in attacco non segna più, Pistoia gestisce i rimbalzi e dalla lunetta suggella il successo con l’MVP Johnson che fissa il 76-70 finale. Per Pistoia un grandissimo successo, per Treviglio dopo le belle prestazioni un passo indietro netto in un match ampiamente alla portata.

PISTOIA: Della Rosa 5, Divac 2, Saccaggi 5, Del Chiaro 8, Magro 8, Johnson 29, Wheatle 8, Riisma 11

TREVIGLIO: Potts 7, Langston 20, Reati 2, Miaschi 11, Bogliardi 13, D’Almeida 4, Sacchetti 2, Venuto, Rodriguez 5, Lupusor 6

Fotocredit: Lega Nazionale Pallacanestro