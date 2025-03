Pistoia con una nota ufficiale: “Stiamo lavorando per assicurare la continuità aziendale”

In merito ad articoli pubblicati negli ultimi giorni su alcune testate giornalistiche locali e nazionali, A.S. Pistoia Basket 2000 intende smentire delle notizie non corrispondenti a verità che sono state diffuse e, sulle quali, il club si riserverà di agire in tutte le sedi opportune.

E’ opportuno precisare, infatti, che la società al 28 febbraio è in regola con tutte le norme federali e Com.Te.C così come la semestrale al 31 dicembre 2024, approvata all’unanimità dal Cda del club, ha superato le verifiche del collegio sindacale e della società di revisione. Verifiche che hanno riguardato la correttezza delle sostanziali e sufficienti ricapitalizzazioni effettuate dai soci negli ultimi 30 giorni, conformemente alle delibere assunte e nei termini richiesti per fare puntualmente fronte agli impegni finanziari della società.

La proprietà conferma che sta lavorando per assicurare la continuità aziendale così come prevista dal codice civile.

Fonte: ufficio stampa Pistoia Basket 2000

Leggi anche: Dallas, che sfortuna! KO il ginocchio di Irving, possibile lungo stop