Pistoia, dopo le ultime news si riesce ad arrivare a fine stagione?

Secondo quanto riportato da La Nazione, il giornalista Maurizio Innocenti ha fatto il punto sulla difficile situazione del Pistoia Basket 2000. Nelle ultime ore si è tenuto un nuovo Consiglio di Amministrazione, che però non ha portato a cambiamenti sostanziali. Il presidente Ron Rowan è rimasto al suo posto, partecipando ancora una volta in videocollegamento dagli Stati Uniti.

Liquidità in arrivo: Pistoia può andare avanti

La società ha trovato un supporto economico fondamentale grazie a Joseph Mark David, che ha fornito la liquidità necessaria per garantire la continuità del club. Questo ha permesso di coprire le spese per il tesseramento di Marco Ceron, operazione che però è stata possibile solo dopo che la società si è messa in regola con i pagamenti degli stipendi e dei contributi. Fino a pochi giorni fa, questa condizione sembrava impossibile da rispettare.

Inoltre, David ha garantito i fondi per il pagamento della sesta rata FIP, in scadenza il 4 marzo, permettendo così a Pistoia di scendere in campo contro Napoli domenica e di evitare la multa per il mancato rispetto della regola del 6+6, che impone il tesseramento di un sesto giocatore italiano.

La strategia del club: salvezza e ripartenza dalla Serie A2

L’obiettivo della società è salvare il Pistoia Basket e garantirgli un futuro, anche se questo potrebbe significare una ripartenza dalla Serie A2. Per farlo, il club sembra intenzionato a rinunciare agli stranieri, ormai prossimi all’addio, e a concludere la stagione con un roster composto esclusivamente da giocatori italiani.

“La priorità è chiaramente quella di salvare il Pistoia Basket e dargli un futuro che magari inizialmente sarà in salita, ma con la prospettiva di crescere e tornare ad avere solide basi”, si legge su La Nazione.