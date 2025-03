Pistoia fa il MIRACOLO: vittoria a Napoli sull’orlo del baratro

Per una settimana si è parlato tanto della possibile “fine” del Pistoia Basket, in particolare sulla possibilità che il club toscano, in grande difficoltà economica e societaria, possa non concludere il campionato di Serie A. Effettivamente non si sa se Pistoia giocherà un’altra partita in questa stagione, ma nel frattempo nel lunch match della 20° giornata ha espugnato Napoli in un fondamentale scontro salvezza, 70-74.

Una vittoria che vale doppio, se non triplo, ed ha anche un forte valore simbolico. Pistoia si presentava con soli 3 americani: Eric Paschall, Derek Cooke e Michael Forrest. Il resto del roster era composto dagli italiani e da giovani del vivaio, con Marco Ceron firmato in extremis per evitare una sanzione disciplinare causa meno di 6 italiani nel tabellino.

Napoli ha comandato per gran parte della partita, mentre Pistoia si è mantenuta a contatto grazie alla coppia Paschall-Cooke. All’intervallo i partenopei erano avanti 43-36, divario ridotto e cancellato per un brevissimo periodo da Pistoia nel terzo quarto. I toscani si sono tenuti a contatto anche nel quarto periodo e con una tripla di Saccaggi hanno messo la testa avanti, sul 62-65: Woldetensae e Pullen hanno rimesso avanti Napoli, sul 70-69 a 1′ dalla fine. Dopo una serie di errori, Cooke ha catturato un gigante rimbalzo offensivo e ha schiacciato i punti del +1 pistoiese, diventato poi +4 negli ultimi secondi grazie al 4/4 di Forrest dalla lunetta.

Quel che sarà del futuro di Pistoia è ancora tutto da vedere. Davvero è possibile che il club abbandoni la LBA nei prossimi giorni, nonostante questa vittoria. Il numeroso pubblico ospite accorso al PalaBarbuto oggi però non potrà che essere soddisfatto del cuore dimostrato dai giocatori biancorossi.

Napoli: Pullen 17, Zubcic, Treier 2, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Saccoccia NE, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Dut Biar NE.

Pistoia: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Chiti NE, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Novori NE, Saccaggi 16.