Pistoia, il CDA del 25 febbraio sarà decisivo per il futuro del club

Il Pistoia Basket 2000 si trova in una situazione complessa e delicata. Secondo quanto riportato da La Nazione, il Consiglio di Amministrazione in programma per martedì 25 febbraio potrebbe rappresentare un vero spartiacque per il futuro della società, con possibili decisioni drastiche, tra cui la sfiducia o le dimissioni di Ron Rowan.

Steven Raso: “Il nostro progetto può proseguire anche senza Rowan”

Tra le figure coinvolte, l’investitore Steven Raso, intervistato da La Nazione, ha sottolineato come il progetto del club possa proseguire anche senza Ron Rowan:

“Il nostro progetto può andare avanti anche senza Rowan che è uno dei nostri investitori, non l’unico”.

Tuttavia, la situazione appare più critica di quanto si pensasse, come spiegato da Maurizio Innocenti.

Tesseramenti bloccati e scadenze impellenti

Il club ha tempo fino al 28 febbraio per tesserare un giocatore italiano, fondamentale per rispettare la formula del 6+6. Dopo l’uscita di Anumba, non è ancora stato registrato un sostituto. Inoltre, per poter tesserare un nuovo giocatore, compreso un eventuale sostituto straniero dell’infortunato Christon, la società deve essere in regola con i pagamenti degli stipendi e dei contributi. Senza questi requisiti, ogni nuova contrattualizzazione sarebbe bloccata.

Se il Pistoia Basket 2000 dovesse presentarsi alla ripresa del campionato contro Napoli senza il sesto italiano, incorrerebbe in una sanzione da 50mila euro.

Un Consiglio di Amministrazione cruciale per il futuro

Proprio per questi motivi, il CDA del 25 febbraio assume un’importanza fondamentale. Le decisioni prese in quella sede avranno un impatto diretto non solo sulla situazione attuale della società, ma anche sul futuro del club toscano. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il destino del Pistoia Basket 2000 e se riuscirà a superare questa delicata fase gestionale.

