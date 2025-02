Pistoia, il rischio di non finire il campionato è concreto?

Il futuro del Pistoia Basket è appeso a un filo. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Malaguti, il club toscano si trova in una situazione critica, con scadenze economiche e di mercato che potrebbero compromettere la sua partecipazione al campionato.

Il presidente Ron Rowan si trova ancora negli Stati Uniti e, al momento, non sono emerse novità concrete che possano rassicurare tifosi e addetti ai lavori sulla stabilità societaria.

Le due date chiave per la sopravvivenza del club

Pistoia deve affrontare due scadenze fondamentali che determineranno il suo futuro:

Scadenza per il tesseramento del sesto italiano – Dopo la cessione di Michael Anumba a Cividale, il club deve tesserare un sesto giocatore italiano entro domani. Il mancato rispetto di questa regola comporterebbe una multa di 50.000 euro per ogni partita disputata senza il sesto italiano. Pagamento della sesta rata FIP – Il 4 marzo rappresenta un punto di svolta cruciale. Il club dovrà versare la sesta rata alla FIP, un pagamento essenziale per garantire la continuità della società e scongiurare conseguenze ancora più gravi.

Quale futuro per Pistoia?

La mancanza di certezze e di un piano finanziario chiaro rischia di mettere seriamente in discussione la stagione del club. Se non verranno trovate soluzioni immediate, la situazione potrebbe precipitare rapidamente, con possibili penalizzazioni o addirittura l’esclusione dal campionato.

I tifosi e l’intero ambiente sportivo restano in attesa di sviluppi concreti, nella speranza che Pistoia possa superare questo momento critico e continuare il suo percorso nel basket italiano.