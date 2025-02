Pistoia, nuovo caso Rowan? Il coach: “37 minuti per lui? Vi lascio immaginare il motivo…”

Nuovo possibile caso a Pistoia con il coach (stavolta Gasper Okorn), il presidente Ron Rowan e suo figlio Maverick protagonisti.

I dubbi emergono dopo la sconfitta interna 84-90 con Treviso e la conferenza stampa post-partita dell’allenatore. Il tecnico non parla apertamente ma, dopo l’analisi della gara, lascia intendere come ci sia qualcosa che non va.

Per i primi tre quarti le cose sono andate bene, a inizio quarto periodo abbiamo incassato il break che ha chiuso la partita. La chiave sono i loro 44 rimbalzi contro i nostri 27 e i 20 punti da seconda opportunità che abbiamo concesso a Treviso. 37 minuti per Maverick Rowan? Una mia decisione, vi lascio immaginare i motivi, non aggiungo altro. Per quanto riguarda Christon, Kemp, Silins e Forrest devono giocare tanto perché non abbiamo alternative. So cosa bisognerebbe fare sul mercato ma ora non è possibile, in futuro se ne potrà parlare più chiaramente ma non è adesso il momento giusto. C’è troppa tensione, non mi senso a mio agio nonostante il grande aiuto dello staff, non commento oltre.