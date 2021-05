Pistoia riassapora il gusto della vittoria dopo due stecche di fila, per Piacenza addio playoff

PISTOIA – Dopo due sconfitte di fila arriva la riscossa. La Giorgio Tesi Group Pistoia vede risplendere il sole nel suo cielo cestistico, l’Assigeco Piacenza, invece, continua a vederlo plumbeo con la quinta sconfitta di fila. In equilibrio fino al termine del terzo quarto, l’incontro si è decisamente volto a favore dei toscani negli ultimi dieci minuti grazie ai decisivi acuti di Saccaggi, Fletcher, Poletti e Sims. Ora Pistoia ha nel mirino i playoff.

PRIMO QUARTO – Errore di Sims dopo pochi secondi, su opposto fronte è Mc Duffie a fallire una tripla con Carberry che fallisce il tapin. Sims si riscatta e rompe il ghiaccio regalando ai toscani i primi due punti, Carberry fa altrettanto su fronte piacentino con una tripla che segna il vantaggio emiliano. Wheatle stoppa bene Mc Duffie lanciato a canestro. Saccaggi va a bersaglio e si aggiudica il libero aggiuntivo per un fallo subito: mette anche quello e i toscani sono in vantaggio per 5-3 dopo due minuti di gioco. Molinaro subisce fallo da Fletcher e va in lunetta: Sims va in lunetta, ne mette uno su due e Pistoia si alza a più tre. Fletcher in penetrazione allarga il fossato a favore dei pistoiesi a cinque lunghezze. Carberry in tapin riporta sotto gli ospiti: 8-5 a circa metà quarto. Wheatle porta Pistoia in doppia cifra. Carberry prova ad approfittare di una sbavatura della manovra pistoiese involandosi verso il canestro ma non centra il bersaglio. Subisce però il fallo e va in lunetta timbrando entrambi i cartellini in modo positivo: 10-7. Sims si libera bene e con un gancio fa raggiungere a Pistoia i cieli del più cinque, immediata risposta di Molinaro. Saccaggi, servito da Wheatle, esegue anch’egli il compitino a dovere in penetrazione. Carberry conferma la sua ottima vena dalla distanza portando Piacenza in ritardo di sole tre tacche. Una tripla di Massone fissa la parità a quota quattordici. Pistoia, dopo un buon avvio, sembra segnare un po’ il passo in fase realizzativa mentre gli emiliani hanno soprattutto in Carberry il loro elemento propulsore. Poletti infila due tiri liberi e Pistoia si rialza in quota. Nuovo pareggio piacentino, Della Rosa, però, con una tripla, rimette in marcia Pistoia. L’ex Dinamo Sassari Formenti subisce fallo da Zucca e va in gita in lunetta dove fa ritrovare ai suoi il pareggio: 19-19 a meno di un minuto dal tramonto del primo quarto. Carberry brucia Zucca e Piacenza risale di due gradini rispetto agli avversari, Saccaggi però risponde e le due squadre concludono i primi dieci minuti sul 21-21.

SECONDO QUARTO – Cesana, appena entrato,fallisce la tripla del possibile sorpasso. Non sbaglia invece Saccaggi portando Pistoia a un possesso di vantaggio con una tripla. Poletti ribadisce il concetto e i toscani salgono a più cinque: 26-21 dopo poco più di un minuto di contesa nel secondo quarto. Formenti subisce un intervento irregolare da Poletti e va in lunetta: due su due e gli emiliani si riportano in scia. Tripla del trentanovenne Formenti che rimette la gara in parità a quota 26. Le due squadre si attaccano con grande determinazione non permettendosi vicendevolmente la fuga. Pistoia si rimette in fuga con una tripla di Fletcher, Della Rosa fallisce una bomba ma Poletti riprende e da sottocanestro allarga il fossato: 31-26 dopo tre minuti di gioco. Wheatle in penetrazione porta i toscani a più sette e coach Stefano Salieri chiama il timeout piacentino per riordinare le idee con i suoi. Mc Duffie si scuote con la prima tripla, Fletcher però intona l’immediato controcanto con lo stesso punteggio guadagnandosi l’accesso in lunetta. Realizza il libero aggiuntivo e Pistoia è sul 37-29 a favore a circa metà quarto. Poletti, ben pescato da Della Rosa, da sottocanestro castiga ancora i piacentini portando Pistoia in vantaggio massimo ovvero più dieci. Carberry stecca la tripla del possibile riavvicinamento dall’angolo. Mc Duffie si assicura la seconda tripla e Piacenza va a meno sette. Riismaa dalla lunetta mette altro fieno in cascina per Pistoia: 41-32 a poco più di tre minuti dall’intervallo lungo. Formenti, con una tripla, conferma la sua lucidità offensiva e Piacenza è a meno sei. Fallo di Cesana su Sims che va in lunetta e capitalizza al massimo. Pistoia si tiene così’ a distanza di sicurezza. Sabatini risponde subito per gli emiliani con quattro punti in serie: 43-39 a due minuti dal termine della prima parte di gara e timeout chiamato da coach Michele Carrea. Saccaggi fallisce la tripla del possibile riallungo alla ripresa, Molinaro si aggiudica un rimbalzo e Piacenza la rimette in discussione: 43-41. Wheatle rimette subito in marcia Pistoia che conclude all’intervallo lungo avanti per 45-41.

TERZO QUARTO – Sims proietta Pistoia a più sei. Riismaa si prende un antisportivo ma Sabatini fallisce il relativo tiro libero. Carberry, servito da Mc Duffie, schiaccia e porta Piacenza a meno tre.Lo stesso Mc Duffie e Sabatini cercano di riportare Piacenza in scia ed è il 51-48 al 4′. A quattro punti di fila timbrati da Saccaggi replicano Carberry e Formenti, i due più in forma del roster piacentino, e il terzo quarto si conclude con i padroni di casa avanti per 63-61 e una sfida ancora tutta da decidere.

ULTIMO QUARTO – Riismaa colpisce da tre ma Sabatini fa altrettanto, tra Pistoia e Piacenza ci sono sempre due lunghezze: 68-66. Il terzetto formato Sims, Saccaggi e Riismaa proietta i toscani avanti di dodici lunghezze. Saccaggi, poi Poletti e Della Rosa con tiri dalla linea della carità consegnano ai padroni di casa il definitivo successo per 90-83. Piacenza saluta così i playoff.

MIGLIORI IN CAMPO

LORENZO SACCAGGI (GTG PISTOIA): tuttofare e a tutto canestro dall’alfa all’omega, non si risparmia mai regalando a se stesso e al suo roster una serata da incorniciare.

TOBIN CARBERRY (ASSIGECO PIACENZA): se Mc Duffie si anima un po’ tardivamente, lui, invece, è ben vivo dall’avvio ma i suoi canestri non consentono agli emiliani di evitare la quinta sconfitta di fila.

TABELLINO

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 22, Fletcher 15, Poletti 14, Sims 13, Wheatle 10, Riismaa 7, Della Rosa 7, Zucca 2, Del Chiaro, Querci. Coach: Michele Carrea.

Tiri liberi: 16 su 18, rimbalzi 35 (Sims 8), assist 16 (Della Rosa 5)

ASSIGECO PIACENZA: Carberry 19, Mc Duffie 18, Sabatini 15, Formenti 14, Molinaro 8, Massone 7, Poggi 2, Cesana, Guariglia, Gajic, Voltolini. Coach: Stefano Salieri.

Tiri liberi: 16 su 24, rimbalzi 36 (Molinaro 9), assist 13 (Formenti 4).

ARBITRI

Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Michele Centonza di Grottammare (AP) e

Francesco Praticò di Reggio Calabria.