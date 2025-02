Pistoia rimane nell’incertezza anche dopo il CdA: Rowan si collega dagli USA, Silins parte?

Il CdA di oggi del Pistoia Basket era stato descritto nei giorni scorsi come decisivo per le sorti del club toscano, che ha visto aggiungersi all’ultimo posto in classifica anche difficoltà economiche non indifferenti. Invece la riunione dei dirigenti è stato quasi un nulla di fatto: come riportato da Pistoia Sport, il CdA è servito solo per approvare il bilancio semestrale. Non solo: sia il presidente Ron Rowan che Joseph David non erano nemmeno presenti di persona, ma collegati da remoto dagli Stati Uniti. Un gesto che sicuramente non è passato inosservato ad una piazza, quella pistoiese, già in rotta con la proprietà da mesi.

La partita di domenica con Napoli, scontro chiave per la salvezza, non dovrebbe essere a rischio nonostante i problemi economici e societari ancora da risolvere. Chi però potrebbe non esserci è il lettone Karlis Silins, oggi assente dall’allenamento dopo gli impegni con la sua Nazionale. Intorno a Silins si susseguono voci di rescissione e se ne saprà di più nelle prossime ore: per Pistoia perdere il giocatore, 13.7 punti di media in LBA, sarebbe sicuramente un duro colpo.

Rimane la preoccupazione per le prossime spese economiche che la squadra dovrà sostenere, scrive ancora Pistoia Sport.

Foto: Pistoia Basket