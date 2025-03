Pistoia, Ron Rowan si dimette: al suo posto Joseph Mark David

Nella serata di ieri si erano susseguite le prime voci relative ad un addio di Ron Rowan alla presidenza del Pistoia Basket. Questa mattina quelle voci sono state confermate e Rowan ha effettivamente lasciato il vertice del club toscano, che sotto di lui ha rischiato (e sta rischiando) seriamente di non poter proseguire il campionato. Al suo posto, a prendere le redini di Pistoia sarà un altro americano, Joseph Mark David, socio che aveva dato un contributo chiave nelle scorse settimane per permettere che i toscani giocassero almeno la partita di domenica scorsa a Napoli.

David però al momento non è in Italia e, in attesa del suo arrivo, Rowan ha delegato Massimo Capecchi per la gestione della società. Secondo Pistoia Sport, per Ron Rowan potrebbe decadere anche la carica di Amministratore Delegato della East Coast Sport Group, fondo che detiene la proprietà del Pistoia Basket. Proprio in East Coast Sport Group negli ultimi mesi sarebbe subentrato Richard Perna, businessman in campo sportivo che ha partecipato alle operazioni di acquisizione da parte di holding americane dei club calcistici di Bologna, Venezia e Roma in passato. Perna è già stato al PalaCarrara in questa stagione ed è attesa una sua visita in questi giorni a Pistoia. Possibile che affiancherà proprio David nella gestione della società.

Parlando di campo, i Rowan usciranno del tutto da Pistoia, perché anche per il figlio Maverick, 14.1 punti di media in LBA, si va verso la risoluzione del contratto. Nel corso dei mesi l’americano ha goduto di un trattamento di favore per la propria parentela con il presidente, giocando più di tutti. Ieri si era parlato di uscita di Michael Forrest, ma alla fine lo statunitense ha deciso di rimanere per rincorrere l’obiettivo salvezza con i toscani: Pistoia è ultima con 5 vittorie, al pari di Cremona e Napoli.

Foto: Pistoia Basket