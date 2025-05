Play-Off LBA, si aprono le danze. La preview dei quarti di finale.

Il momento più atteso dell’anno è arrivato, comincia il valzer delle otto franchigie che rappresenteranno l’èlite del basket italiano nei Play-Off Lba! Analizziamo i match in programma da Sabato.

Dolomiti Energia Trento – Olimpia Milano: Sabato 17 Maggio ore 18.00

La Dolomiti Energia ha battuto Milano già due volte questa stagione, di cui una in finale di Coppa Italia a Torino.

Paolo Galbiati si candida a Coach of the Year, e prima di lasciare il Trentino (destinazione probabile Gran Canaria) vorrebbe spingersi oltre le migliori aspettative. L’Olimpia Milano si qualifica quinta al termine della RS, peggior risultato degli ultimi dieci anni; ma come si può non temere top players del calibro di Nikola Mirotic, Zach LeDay, Josh Nebo, Shavon Shields, tra i tanti? Da un lato l’ardore giovanile della giovine Trento di Ellis e Niang, i due golden boys che potrebbero salutare a fine stagione (Ellis è il grande desiderio proprio dei meneghini), dall’altro la potenza restauratrice dell’Olimpia, motivatissima a recuperare la faccia e rimostrare al basket italiano il suo dominio. Si prevede una serie equilibrata, non ci meraviglieremo se finirà a gara 5. Trento è una squadra camaleontica, che sa impostare partite sui nervi, con mani addosso e denti stretti, ma sa anche mostrare una pallacanestro fluida, divertente, ritmica. Sarà una serie molto fisica, entrambe le squadre hanno una struttura ricca di centimetri e kg.

Il pronostico va verso Milano. La quantità di talento del roster di Messina è nettamente superiore, e ci sono diverse motivazioni che animeranno i vari interpreti perché, mai come quest’anno, il livello della LBA si è alzato notevolmente e nulla può darsi per scontato. Su una serie lunga Milano ha più armi da utilizzare, ha rotazioni più lunghe per ottimizzare bene le energie.

Pall. Brescia – Pall. Trieste: Sabato 17 Maggio ore 20.00

Partiamo con la considerazione che si opporranno due squadre molto diverse nella filosofia di gioco perpetrata. Brescia è una squadra dotata di un quoziente intellettivo cestistico superiore potendo contare sui veterani Della Valle e Bilan, produttori di un fatturato offensivo importante ogni partita. A gioco organizzato Poeta sa come trovare vantaggi e buoni tiri, con gli specialisti giusti ha trovato sin da subito un ottimo equilibrio nel roster. Jason Burnell ricalca molto la personalità di Massinburg nell’agonismo mordente che trasmette sul parquet a chi gli gioca fianco a fianco, è stato un uomo chiave per tutto l’anno ed è ciò di cui ha bisogno ogni coach quando il gioco si fa duro. Trieste è una squadra leggera mentalmente, intrinseca di sana follia che l’ha resa la mina vagante della LBA sin dalle prime uscite stagionali. Fortissime personalità del calibro di Denzel Valentine e Colbey Ross, affiancate da un incredibile Markel Brown (forse la guardia più completa del campionato) e dalla precisione chirurgica di Jarrod Uthoff, l’ala grande che manda in crisi gli assetti difensivi avversari per la sua eccellente capacità di non dare riferimenti. I lombardi vanno per dominare fisicamente, i friulani proporranno il classico stile di gioco americano da transizione. Il pronostico tende verso Brescia ma Trieste potrebbe piazzare il colpo esterno in gara 1 o gara 2.

Trapani Shark – Pall. Reggiana: Sabato 17 Maggio ore 20.45

Molto complicato per Priftis contenere l’esondazione di entusiasmo del pubblico e della squadra trapanese ad un appuntamento con la storia. Troppo in hype, troppo talentuosi, troppo equilibrati, troppo motivati. Trapani, finora, ha dimostrato di essere troppo. E questo è l’alibi con cui molti coach hanno preso a cuor leggero una sconfitta contro Repesa. La Reggiana, tuttavia, si porta dietro il primato di miglior difesa del campionato. Uglietti, Grant, Vitali e Barford sono eccellenti difensori perimetrali; le plance sono sorvegliate dalla coppia Faried – Faye, coadiuvati all’occorrenza da un due metri e oltre di nome Cheatam. Gli emiliani possono costringere a giocare sotto ritmo; Trapani ha comunque il talento per fare la sua partita contro ogni avversario. Elaborando un pronostico, non si può fantasticare troppo. Trapani è nettamente favorita, ha l’occasione per cavalcare un’onda che può portarla dritta in finale Play-Off LBA!

Virtus Bologna – Reyer Venezia: Domenica 18 Maggio ore 18.00

Ad oggi la distanza tra le due sembra essere enorme. E non guardando ai valori assoluti del roster, maggiori in casa Virtus ma per nulla bassi in casa Reyer, piuttosto considerando la fase di forma fisica e mentale, nonché l’atteggiamento, diametralmente opposto. Bologna a un certo punto dell’anno ha completato il rodaggio ed è salita sul piedistallo. L’esperienza in Eurolega non è stata positiva, gli infortuni abbinati a un’oggettiva inadeguatezza del roster per competere a certi livelli sono stati fattori determinanti. In LBA Dusko Ivanovic ha saputo ridare compattezza a una squadra che nulla ha da invidiare ad alcuna, con il ritorno della stella Will Clyburn gira tutto molto meglio. Venezia è partita lentissima, ha poi imbastito una rimonta su Tortona per rubarle l’ottavo e ultimo slot per i play-off, e quando l’inerzia era tutta a favore (+32 vs Trieste al Taliercio) è incredibilmente crollata nella doppia sfida Pistoia – Treviso, che avrebbe potuto garantirgli addirittura la sesta posizione in classifica. Nel frattempo la piazza si è schierata contro Spahija (che al 90% andrà via), reo di non aver saputo valorizzare un materiale tecnico preziosissimo. Andando al pronostico, la Virtus è super-favorita e potrebbe liquidare la serie anche nelle prime tre gare. Venezia metterà sul parquet l’esperienza di Tyler Ennis e di Mfiondu Kabengele, i due più costanti del roster, sperando di avere buone risposte anche da chi ha avuto un rendimento altalenante.

Buoni Play-Off LBA!

