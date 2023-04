Playoff NBA: dalla “sorpresa” Lakers, ai favoriti Bucks

Sono da poco iniziati i playoff NBA e in queste prime partite di Post Season lo spettacolo non è mancato. Tra le tante partite andate in scena negli ultimi giorni quella tra Grizzlies e Lakers ha regalato i maggiori spunti di riflessione, con i losangelini che sembrano aver trovato il giusto equilibrio tra LeBron James e i tanti nuovi talenti che si sono messi in mostra da gennaio in poi.

I Lakers sorprendono i Grizzlies in NBA e iniziano con la marcia giusta

Come detto, la partita che ha lasciato in eredità i maggiori spunti di riflessione è stata senza ombra di dubbio quella tra i Memphis Grizzlies di Morant e i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ad avere la meglio dopo una partita restata in equilibrio fino a pochi minuti dalla fine, sono stati proprio i losangelini che si sono così portati sull’1-0 nella serie grazie a una vittoria in trasferta. Oltre al ben noto LeBron che non è ancora al massimo della forma dopo l’infortunio che l’ha tenuto ai box nelle ultime settimane, ciò che ha impressionato in casa Lakers è stata la condizione fisica e mentale di due talenti come Austin Reaves e Rui Hachimura, i quali, autori di 52 punti in due, hanno preso per mano i gialloviola nel secondo tempo e li hanno condotti alla vittoria. LeBron ha accettato di buon grado il nuovo ruolo all’interno della propria squadra e nella città degli Angeli sembrano essersi create le condizioni per sorprendere, tanto che anche secondo le scommesse NBA ora i Lakers sono considerati i favoriti per la vittoria della serie e tra le prime 6 compagini ad ambire al trofeo del campionato, anche in considerazione del fatto che i Grizzlies dovranno fare a meno di Morant che pare essersi infortunato seriamente alla mano destra in uno scontro di gioco.

A Est Milwaukee resta la favorita

Mentre nella Western Conference l’altra sorpresa è rappresentata dai Los Angeles Clippers che grazie a uno straordinario Kawhi Leonard hanno avuto la meglio dei Suns, a Est i Bucks sono usciti sconfitti dalla sfida contro i Miami Heat. La squadra di Giannis Antetokounmpo non è mai riuscita a imporre il proprio gioco, né in attacco né in difesa, e alla fine ha perso con il pesante risultato di 117-130. A fare la differenza è stato l’approccio di Butler e compagni alla gara che, dopo aver allungato nel 1° quarto, hanno mantenuto il vantaggio per il resto dell’incontro. Nonostante la sconfitta in Gara 1 i Bucks restano i favoriti per la vittoria dell’anello, ma da qui in poi dovranno necessariamente cambiare marcia se non vorranno chiudere anzitempo e in maniera fallimentare la stagione. Tra le possibili rivelazioni in vista di questi playoff ci sono poi, come al solito, i Boston Celtics che lentamente stanno ritrovando tutti i propri giocatori migliori e che sono abituati ad alzare il livello delle proprie prestazioni quando la posta in palio aumenta.

Staremo a vedere cosa ci riserverà questa Post Season, ma ciò che è certo è che la stagione NBA sta finalmente entrando nel vivo e che in questi playoff, come già confermato in queste prime partite, le sorprese saranno all’ordine del giorno.