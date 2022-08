Non c’erano molti dubbi ma oggi La Gazzetta dello Sport ha fugato anche i pochi rimasti. Amedeo Tessitori sarà il giocatore che sostituirà Danilo Gallinari nel roster dell’Italia a EuroBasket 2022.

Onestamente non si tratta di una grande novità. Davvero non c’erano dubbi che Gianmarco Pozzecco avrebbe puntato su un lungo e Tessitori è stato l’ultimo taglio dell’Italia, poche ore prima della fatidica gara con la Georgia. Dal momento in cui si è capito che il Gallo non avrebbe più partecipato a EuroBasket, tutti quanti avevamo pensato al neo giocatore della Reyer Venezia come suo sostituto “naturale”.

In questo modo la Nazionale avrà due centri di riferimento all’Europeo e non solo Paul Biligha, il cosiddetto “centro bonsai”. Non crediamo comunque che questa defezione cambierà molto per Tessitori che sì giocherà l’Europeo, dopo essere stato in Cina per il Mondiale ma no, non sarà un protagonista. Il ragazzo pisano avrà pochissimo spazio e sarà il dodicesimo del roster Azzurro, dietro al sopracitato Biligha e Tommaso Baldasso, ultimo esterno delle rotazioni italiane. Siamo certi che l’ex Virtus Bologna darà comunque il massimo quando e se il Poz gli chiederà di scendere in campo.

