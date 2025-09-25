Polemica a Rieti: durissimo attacco di un giornalista a Franco Ciani. Il club interviene: “Spazio a tutti ma con rispetto”

Nella giornata di oggi è esplosa una polemica intorno alla Sebastiani Rieti e alla conferenza stampa del coach Franco Ciani dopo la sconfitta di ieri sera contro Avellino. La squadra granata è stata sconfitta 60-72 in una partita brutta, ma sicuramente con qualche attenuante: prima su tutte, l’assenza di Jarvis Williams. Quando Ciani si è presentato davanti ai media, un giornalista, non identificato, ha fatto un intervento feroce contro l’allenatore definendo “uno schifo” la prestazione della squadra, a sua volta apostrofata come “scarsa, scadente”.

Dopo un rant di quasi 2 minuti, il giornalista si è alzato e se n’è andato, non lasciando possibilità di replica a Ciani rimasto anche un po’ basito dall’aggressività del suo inerlocutore. Il video, pubblicato da Pianeta Basket, è circolato rapidamente.

Alla fine Rieti è stata costretta a intervenire con un comunicato ufficiale, in cui ha invocato più rispetto da parte dei giornalisti ma senza prendere provvedimenti contro il protagonista della vicenda. Secondo il club, il giornalista si sarebbe poi scusato con Ciani. Di seguito la nota: “La RSR Sebastiani Rieti intende fare alcune doverose precisazioni in merito a quanto accaduto durante la conferenza stampa di ieri che, nostro malgrado, sta avendo grande rilevanza. La filosofia della nostra società, in ambito comunicativo, è sempre stata quella di dare spazio a tutti, soprattutto se si tratta di interventi di giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine, senza censura alcuna. Fatta questa doverosa premessa, l’invito è che si rimanga sempre dentro determinati confini, quello del rispetto verso il lavoro del coach, del suo staff e di tutta la società. Le dichiarazioni sono pubbliche, ed ognuno si assume le responsabilità per quanto dichiarato. Si precisa inoltre che non c’era nessuna volontà da parte della società di “censurare” una eventuale risposta del coach per lo stesso principio sopra espresso, ma l’abbandono della sala da parte del giornalista ha portato alla scelta di non dare seguito al momento di tensione che inevitabilmente si era venuto a creare. Il giornalista in questione ha poi privatamente porto le sue scuse al coach e alla società, avendo compreso di aver sbagliato. Un gesto che come club apprezziamo, con la speranza che episodi come questi possano evitarsi in futuro. Rimaniamo aperti ad ogni forma di dialogo e chiarimento, qualora ce ne fosse bisogno, come sempre fatto a livello comunicativo sin dalla nostra nascita”.