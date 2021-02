Polemica Ibrahimovic – LeBron, interviene anche Enes Kanter

Qualche giorno fa Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, aveva criticato LeBron James, accusandolo di interessarsi eccessivamente di tematiche politiche e ritenendo che gli sportivi dovrebbero limitarsi a parlare di ciò che riguarda il proprio ambito.

La risposta piccata di LBJ non si è fatta attendere molto e successivamente è intervenuto in suo sostegno Enes Kanter, anch’egli in primissima linea per quanto riguarda la lotta contro ingiustizie e oppressioni, nel suo caso in contrasto con il presidente turco Ercip Erdogan.

Qualcuno dovrebbe spiegare a Ibrahimovic la differenza tra opinioni politiche e discorsi contro persecuzioni, oppressioni o di critica ai dittatori. “Black Lives Matters” non è una questione politica, vuol dire schierarsi dalla parte di chi viene oppresso, negli Stati Uniti questa cosa si chiama “libertà di parola”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.